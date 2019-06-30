بالفيديو: “فضائح جنسية” وراء طرد حسين مرتضى.. مذيعة في قناة العالم تكشف الخفايا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يونيو 2019 01:11 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كشف تسجيل صوتي مُسَرَّب لإحدى مذيعات قناة العالم الإيرانية، عن أسباب طرد القناة لمدير مكتبها في سوريا الشيعي اللبناني “حسين مرتضى”، وذلك بعد سنوات من تغطيته لعمليات ميليشيا أسد الطائفية.

وتداول ناشطون تسجيلاً للمذيعة اللبنانية السابقة في قناة العالم “هنادي إبراهيم” أكدت خلاله إقامة حسين مرتضى علاقات جنـسية مع بعض زميلاته في القناة بمكتب سوريا.

وأشارت “إبراهيم” إلى أن مرتضى كان يستغل زميلاته جنـسيا مقابل إرسالهن للعمل في مكتب القناة الرئيسي في إيران، وذلك بالتنسيق مع موظفين إيرانيين من الإدارة والذين كانوا بدورهم يقيمون علاقات معهن.

وذكرت الإعلامية اللبنانية في التسجيل أسماء عدد من الموظفات اللواتي استغلهن “حسين” وأسماء بعض الموظفين الإيرانيين واللبنانيين الذين كانوا يتعاونون معه.

وقبل أيام استغنت قناة العالم الإيرانية عن “حسين مرتضى”، وذلك بعد أن استبدلته “بصحفي إيراني، ورفض حينها حسين التعليق على قرار الاستغناء، مكتفيا بالقول، ” أنا خارج قناة العالم وأنا أجهز للاستقرار في الهرمل”.

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بعد ثماني سنوات قضاها حسين مرتضى مراسلاً لقناة «العالم» الإيرانية في ساحات المعارك بسوريا، وعلى خطوط التماس، مرافقاً للميليشيات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني، أعلن أنه فقد عمله بعد استقالته من قناة «العالم»، وقال في تصريح صحافي: «أنا خارج قناة (العالم)… أجهّز للاستقرار في الهرمل»، مشيراً إلى أنه ليس لديه أي عمل وسيتفرغ لعائلته وأولاده، ما يوحي بأنه لم يستقِلْ برضاه، وليس لديه فرصة عمل أخرى تبرر الاستقالة.

وحسين مرتضى اللبناني الجنسية من مدينة الهرمل، ولد 1972 في «تل الزعتر» بيروت، وجاء إلى العمل الإعلامي عبر المؤسسات الدينية الشيعية، حيث انتسب في طفولته إلى «جمعية كشافة الأمام المهدي»، وقبل إنهائه دراسته الثانوية انتسب إلى ما يُسمى بـ«التعبئة العامة»، وبعد إتمامه دراسته الجامعية في العلوم السياسية عُيّن مديراً لإحدى المدارس التابعة للجمعيات الخيرية الشيعية في لبنان، ثم تقدم إلى مكتب قناة «العالم» بطهران وقت انطلاقتها عام 2000، للعمل فيها، وبقي في طهران حتى عام 2010 حيث تم تعيينه مديراً ومراسلاً لمكتبها في دمشق.

مع اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، رافق مرتضى الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني، في معارك حلب وحمص والغوطة وغيرها من المدن، وأُصِيب عدة مرات نُقِل في آخرها إلى أحد مستشفيات بيروت ليخضع لعملية جراحية. وخلال تغطيته للمعارك عُرِف بمواقفه التحريضية ضد السوريين المعارضين، وبالتشفي في الخصوم، متجاوزاً بذلك أدبيات المهنة كإعلامي ميداني عليه الالتزام بنقل الأحداث والوقائع، دون إظهار ميل مباشر لطرف من الأطراف، لكنّه تمكّن من خلال انحيازه، من حصد شعبية واسعة بين أوساط الموالين للنظام، بالإضافة إلى تمتعه بحفاوة خاصة من قبل المسؤولين في النظام، لا سيما مسؤولة الإعلام في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان.

في المقابل، حصد مرتضى كراهية ونقمة في أوساط المعارضين، وذلك على خلفية رسائله المصوّرة التي دأب على بثها عبر صفحاته الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حفلت بالتحريض والاستفزاز والتشفي والتهديد، أقساها كان تشفيه بالمهجرين، والسخرية من ركوبهم الباصات الخضراء التي خصصها النظام لترحيلهم عن مناطقهم بعد سيطرته عليها.