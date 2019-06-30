فيلم عن الطفل السوري الغريق ” إيلان كردي ” وعائلته ترفض إنتاجه

كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 12:53 مساءً - أعلن المخرج التركي ” عمر ساريكا ” عن تصويره حاليا لفيلم يحمل إسم ” Aylan Baby : sea of death ” حول قصة وفاة الطفل السوري الغريق ” إيلان كردي ” .

وتدور أحداث الفيلم حول ملابسات غرق إيلان الذي كان برفقة عائلته اثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية نحو أوروبا عام 2015 بسبب الحرب وسوء الأوضاع في سوريا .

ويجرى تصوير الفيلم حاليا في تركيا ويمثل أحد أدواره الممثل الأمريكي الشهير ” ستيفن سيغال ” .

وعلى صعيد آخر أعلنت أسرة الطفل إيلان عن رفضهم لإنتاج الفيلم حيث لم تتم استشارتهم .

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وقالت عمة الطفل التي تعيش في مدينة فايكوفر بكندا حاليا لقناة ” سي بي سي ” أن والد الطفل الذي يعيش بالعراق هو من أخبرها بموضوع الفيلم من خلال إتصال هاتفي بها وكان يخبرها وهو يبكي فقلبه مازال مفطورا على إبنه كما إنه لم يتصور عودة إبنه للحياة مجددا من خلال الفيلم .

وكان قد نشر مخرج الفيلم صورا خاصة بالفيلم على مواقع التواصل الإجتماعي كما أكد أن الفيلم يركز على أزمة اللاجئين بشكل عام وأضاف إنه لا يمكن تغيير عنوان الفيلم الآن .

ويذكر أن صورة الطفل السوري إيلان كردي أصبحت رمزا عالميا لأزمة الهجرة نحو أوروبا بعد أن وجدت جثة الطفل إيلان مرمية على شاطئ في تركيا حيث غرق مع العديد من أفراد عائلته اثناء محاولتهم بلوغ جزيرة يونانية وأثارت الصورة وقتها تعاطفا عالميا دفع الاتحاد الأوروبي إلى فتح حدوده مؤقتا أمام اللاجئين السوريين .