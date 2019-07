ليلة اندريا بوتشللي عالميّة في مهرجانات الارز.. وهبة طوجي ساحرة الى جانبه

يوم أعلنت النائب ستريدا جعجع اطلاق “مهرجانات الارز الدولية” من فندق “الرويال” قالت: “ها هو إيماننا يتجدّد بلبنان القادر على تخطّي الصعاب.

يومها لم تكن قد تشكلت الحكومة بعد، واستمر الوضع كما هو عليه حتى نهاية شهر كانون الثاني 2019 حيث ابصرت النور. فنحن في “مهرجانات الأرز الدولية” وكما كل عام نعتمد عنواناً جامعاً لكل لبنان، عنواناً محفّزاً على الإيمان بديمومة هذا البلد وقدرات أهله وقيمته الحضارية والوجوديّة الساطعة.. ولأننا قوم لا نعرف اليأس والوقوف في مكان واحد، بل كل ما يتعلّق بلبنان الحضارة والثقافة والثبات يعنينا على مساحة كامل الوطن دياراً وانتشاراً.

ولأننا في لبناننا الحبيب نتشارك جميعنا حالة نضالٍ يومي، نضال المواطن اللبناني للبقاء والإستمرار والعيش بكرامة. ولأننا متشاركون جميعاً كلبنانيين في هذه المعاني التي تجمعنا ، وكشعبٍ تمرّس في إرادة الحياة، وعدم التخلّي عن الأمل بغد أفضل، لكل ما تقدم استقرت لجنة “مهرجانات الأرز الدولية” لهذا العام على عنوان النضال. النضال الإنساني والإجتماعي والمعيشي للبنانيين في وطنهم . ومن هنا كان اختيارنا في الليلة الأولى من المهرجانات لفنانٍ عالمي كبير هو اندريا بوتشلّي.. الذي شَكل من خلال مسيرته المليئة بالنجاحات على المستوى العالمي، شكل رمزاً من رموز النضال والمثابرة رغم المعاناة على الوصول الى القمة.

ليلة 29 حزيران 2019، كانت ليلة امتزج فيها الابداع والتاريخ والنضال والارادة الحرة وتخطي الذات في سبيل زرع الامل في النفوس والتشبث ببلدنا رغم كل الصعاب التي يمرّ فيها. في 29 حزيران 2019، تمكنت النائب ستريدا جعجع من جمع 6000 شخصاً في الارز، رغم بعد المسافة عن الساحل، في مشهد فريد ومميز جاؤوا ليستمعوا بما وهب الله اندريا بوتشللي من ابداع وآداء فريد، يحاكي قبّة السماء روعة وجمالا ً من على مسرح “مهرجانات الأرز الدولية”.

حضر الحفل: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ممثلاً بالسيدة نورا جنبلاط، رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجيه ممثلا بالوزير السابق ريمون عريجي وعقيلته، نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني وعقيلته، الوزيرأكرم شهيب وعقيلته، الوزير السابق محمد الصفدي وعقيلته الوزيرة فيولات الصفدي، الوزير كميل ابو سليمان وعقيلته والوزير ريشار قيومجيان وعقيلته، الوزيرة مي شدياق وزير الثقافة محمد داوود ممثلاً بالدكتور وليد مسلم، النواب وعقيلاتهم: بيار بو عاصي، جورج عقيص، فادي سعد، زياد حواط شوقي دكاش انيس نصار، سيزار المعلوف، طوني حبشي وجوزيف اسحق. سفراء الدول: الاميركية اليزابيت ريتشرد، الايطالي ماسيمو ماروتي، السفير البابوي جوزيف سبيتاري ممثلاً بالمونسنيور إيفان سانتوس، السعودية وليد البخاري، أمين عام تيار المستقبل احمد الحريري ، وزيرالاعلام السابق ملحم رياشي وزير الثقافة السابق غطاس خوري، عقيلة قائد الجيش اللبناني نعمت عون، مدير عام شركة الفا مروان حايك وعقيلته. رجال الاعمال وعقيلاتهم: تادي وليليان رحمه، برناديت وكيفين ناصيف، وديع ورندا عبسي، عبد الهادي ولولو المقدم، دونالد وجوليانا العبد شفيق وجنين تابت، حسان ورنا عز الدين، فاديا غصين، اسكندر وكلارا صفا، فادي وانطوانيت مارتينوس، دجوني وتانيا حميد كيروز، باخوس وانطوانيت ناصيف ، يوسف ورولا كنعان، معتز ورادا صواف اديب وعليا بساتني، ونقيب المقاولين مارون الحلو. الشاعر نزار فرنسيس وعقيلته، المؤلف الموسيقي ميشال فاضل وعقيلته، وحشد من الفعاليات الاجتماعية والاعلامية. وقد حرص الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع على استقبال الشخصيات الرسمية من سياسية ودبلوماسية، وفعاليات اقتصادية واجتماعية واعلامية على السجادة الحمراء. في مشهدية نادرة في منطقة الارز لا بل في لبنان، وعند مغيب شمس يوم السبت في 29 حزيران، لفّ صوت اندريا بوتشللي الملائكي غابة الارز الدهرية التي يزنرها جبل المكمل وفم الميزاب، وتعانق التاريخ والابداع وعظمة الخالق في أجمل لوحة سوريالية، فكانت امسية مميزة بكل المواصفات.

6000 شخصاً مسمرين في مقاعدهم ومتفاعلين مع أغاني التينور العالمي التي تعزفها الاوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية والتي تضم 70 عازفاً موسيقياً بمشاركة جوقة جامعة سيدة اللويزة المؤلفة من 60 منشداً ومنشدة بقيادة المايسترو العالمي مارتشللو روتا.

واللافت في هذه الليلة، وبناء لتوجيهات ودعوة رئيسة لجنة المهرجانات فقد تم ّ تخصيص اماكن مميزة لمكفوفي الجيش اللبناني و”حزب القوات اللبنانية” وجمعية “Equal” و”دير الخفي”، تمكنهم من الاستمتاع بهذه الليلة، تقديراً لما يمثلون من معان نضالية تتطابق مع عنوان المهرجان لهذا العام ومسيرة بوتشللي.

بأناقتها المعهودة، فاجأت النائب ستريدا جعجع الحاضرين بدخولها الى المسرح مع اندريا بوتشللي، حيث رحبت به بكلمة باللغة الانكليزية قالت فيها:

أرحب بالفنان العالمي الكبيراندريا بوتشللي في أرز الرب، ارز لبنان، وشعار علمنا اللبناني. هذه الارزة الصامدة منذ الآف السنين، تتحدى قساوة الطبيعة، ضاربةً جذورها في أعماق الارض، شامخة مرفوعة الرأس في وجه العواصف. ونحن اللبنانيون نشبه أرزتنا، لانه على الرغم من كل ما مرّ علينا من أزمات صمدنا وبقينا متجذرين في ارضنا ووطنناbecause we believe . الفنانة العالمية سيلين ديون قالت يوماً عن بوتشللي “ان صوته هو الاقرب الى صوت الله اذا غنا “، وانا متأكدة اليوم ان غابة ارز الرب المدرجة على لائحة التراث العالمي، هللت فرحا عند سماعها صوتكم. تفضلوا بقبول هذه الميدالية المذهبة على صدركم، والتي ترمز الى شعار “مهرجانات الارز الدولية “، ايمانا منا بأنكم تتشابهون بها بنضالكم وصلابة إيمانكم، لانك مؤمن، ونحن مؤمنون.

ثم ألقى كلمة بوتشللي، بعدها دخلت الفنانة هبة طوجي الى المسرح وشاركت في آداء اغنية because we believe مع الفنان العالمي بوتشللي. والمؤثر في هذه المشهدية هو تفاعل الجمهور أثناء تأدية هذه الاغنية وردت فعلهم التي عبروا عنها بالتلويح بـ 6000 علم لبناني. وقد نقل هذا المشهد مباشرة عبر محطات “العربية” وال”France 24 ” وال MTV . فيما قامت وكالات أنباء ومحطات عربية ودولية عدة، بالتغطية من أرض المهرجان وهي :CNN ، CNN Arabic ، Skynews Arabia ، Reuters ، German Press Agency – DPA ، European Press Agency EPA ، Chinese News Agency Xinhua .

وكان الفنان اندريا بوتشللي قد زار غابة ارز الرب الدهرية، حيث استقبله فيها رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” د. سمير جعجع، النائب جوزيف اسحق، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف، رئيس بلدية بشري فريدي كيروز والفنان رودي رحمه الذي رحب به بكلمة باللغة الانكليزية قال فيها: “بوتشيللي التوسكاني، اهلا بك في بلاد جبران خليل جبران يا ايها الآتي من بلاد دافيد دو ميكالانج التوسكاني الفلورنسي، أهلا بك في بلاد ارز الرب، اهلا بك يا ايها الآتي من توسكانة التي احتنضت الامير فخر الدين مؤسس دولة لبنان الحديث في بداية القرن السابع بشر. بلادٌ تعلمت على حبها في أيام دراستي و اعطتني الإلهام في كثير من اعمالي الفنية. هل تعلم كم هو وجه الشبه بين بلدينا,انت الآتي من بلدة لاجاتيكو حيث الزراعة والطبيعة المزينة بالمزارات والصوامع والكنائس كما هنا حيث نعيش بين ضفاف وادي القديسين ,وادي الاديرة- قنوبين-حيث يفوق عدد الصوامع والكنائس والاديرة المئتين.

نستقبلك على القمة التي تجلى عليها السيد المسيح على تلامذته بطرس ويعقوب ويوحنا حيث المكان الذي اسمه بالسريانية –شعبرنوب التي تعني “يسوع ابن الرب” وهي تذكر بالنداء الالهي عند التجلي حيث قال الرب للتلامذة: هذا هو إبني الحبيب الذي به سررت.” سيد بوتشيللي : هي ارض ارز الرب الذي ذكر 75 مرة في الكتاب المقدس والموزعة على 18 سفرا… ” إن شجر الأرز يخص الله وينسب إليه “أرز الله”، ( مزمور ٨٠:١٠) ، “أشجار الرب أرز لبنان” (مزمور ١٠٤:١٦ )

٢- إن الله نصب شجر الأرز ويسهر على رعايته. انت تقف بوجه ثلاث ارزات يابسات من جراء عاصفة ثلجية حولتهم بازميلي الى منحوتة الثالوث المسيحي المقدس الآب والابن والروح القدس. معك يا صاحب الصوت العذب نردد كلمات اول اغنية نابولية فزت بها : Che bella cosa na jurnata ‘e sole,

N’aria serena doppo na tempesta!

Advertisements

انت تقف على الأرض التي ترتفع فيها الجبال العظيمة فوق 3000 قدم حيث تنتشر الأرواح في الأنهار والشلالات التي تتدفق بكثرة أجنحةها وتصرخ حريتها حتى تتمكن من الصمود في الوادي المقدس ، الأرض التي نمت فيها أشجار الأرز الأولى والبذور انتشرت في بلدان أخرى ، وهنا تقف طويل القامة ، ومن دواعي سروري أن ترى رجلاً عظيماً يشبه الأرز الذي يحيط به يغني بصوت سماوي في وادي القديسين.

سيد بوتشيللي

تقول الاسطورة ان من قطع غصنا من ارز الرب وقع بالحرم… ونحن اليوم نزرع على اسمك ارزة لنخلد اسمك مع عظمة الانبياء . اهلا بك باسم جميع محبيك في ارز الرب العالي.

يا ايها يها القائل:

Vivo per lei da quando sai

La prima volta l’ho incontrata

Non mi ricordo come, ma

Mi entrata dentro e c’è restata

Vivo per lei perché mi fa

Vibrare forte l’anima

Vivo per lei e non è un peso

اندريا بوتشيلي، نرحب بك مع أغانيك كرسالة سلام في وطننا. ومن ثم غرس بوتشللي أرزة باسمه في الغابة ، وتسلم شهادة العرابة من رئيس البلدية .

اطلالة النائب ستريدا جعجع كانت مميزة وانيقة ، فقد ارتدت Tuxido باللون الابيض، من تصميم مصمم الازياء اللبناني والعالمي جورج شقرا ، فيما تسريحة شعرها لفيكتور كيروز والماكياج لغيتا سعادة. ويأتي اصرار النائب جعجع على ارتداء اللون الابيض، ايماناً منها بارسال رسالة سلام من أرز لبنان الى كل اللبنانيين والعالم، تؤكد فيها أن لبنان يتمتع بوضع مستقر وآمن، داعية السواح للقدوم اليه. وقد بدا ظاهراً للجميع التنظيم الدقيق الذي تتميز به لجنة “مهرجانات الارز الدولية ” لناحية دخول وخروج المشاركين في الحفل، ومواقف السيارات التي كانت مؤمّنة للجميع، والتجهيزات الفنية من الاضاءة الى الصوت الى الشاشات العملاقة، وقد بدت متقنة وحديثة. كما أن المسرح جاءت هندسته ملائمة لضخامة الحدث، وقد أثبتت شركة ” ICE” لصاحبيها نتالي رحال وشادي فياض، كم انها تدرك تماما ً كيفية اعطاء كل حفل طابعه الابداعي الخاص.

ولم يقتصر التنظيم والتحضيرات على منطقة الارز وحدها، بل شمل بلدات منطقة بشري كلها. ونزولاً عند تعليمات النائب ستريدا جعجع، التي تعتبر أن نجاح المهرجان وتنظيمه يبدأ من أول بلدة في المنطقة وحتى آخر بلدة، وأن القطاع السياحي هو أساسي لابناء المنطقة. لذلك، فقد أعطت تعليماتها الى رئيس اتحاد بلديات القضاء ايلي مخلوف بضرورة أن تكون طرقات القضاء نظيفة والاضاءة فيها مؤمنة، وان تكون هناك خطة سير منظمة ومنسقة مع جميع شرطة بلديات القضاء والقوى الامنية المولجة بالامر. ولتجنب خطر الضباب في الليل، طلبت اعادة تأهيل وزيادة العواكس الضوئية على جانب الطرقات. وكانت قد طلبت من مكتب كيروز للتعهدات اعادة تأهيل الطرقات بعد موسم الشتاء الذي خلف بعض الحفر فيها. اما لناحية الحفاظ على أمن الزوار القاصدين منطقة بشري، فقد راسلت النائب جعجع قيادتي الجيش وقوى الامن الداخلي، وطلبت تواجد القوى الامنية والعسكرية في المنطقة قبل وأثناء المهرجان. ومن اجل سلامة وصحة الحاضرين في المهرجان، فقد راسلت قيادتي الصليب الاحمر والدفاع المدني وطلبت تواجدهما في محيط المهرجان. بالنسبة الى بلدية بشري، فقد طلبت من رئيسها فرادي كيروز القيام بكل التحضيرات اللازمة والمطلوبة منها في مدينة بشري. وكعادتها في كل سنة ، فقد أمنت بلدية بشري جولات سياحية مجانية لمن اراد من نزلاء الفنادق التي غصت بالحجوزات قبل اشهر، الى المواقع السياحية في القضاء، برفقة دليلات سياحيات من مكتب شؤون المرأة في القوات اللبنانية في بشري، والمواقع هي: غابة ارز الرب – متحف جبران – حديقة مار جرجس – مار شربل في بلدة بقاعكفرا ومزار مار الياس في بلدة حدشيت. اما القادمون الى المهرجان بواسطة الباصات من بيروت والمتن وكسروان وطرابلس والكورة، فقد استمعوا من الدليلات السياحيات للجنة المهرجان، الى نبذة تاريخية عن كل بلدة من بلدات القضاء، وعن المعالم الاثرية والسياحية في كل ّ منها. طلاب “القوات اللبنانية”، كانوا متواجدين عند جادة سمير فريد جعجع يستقبلون القادمين الى المهرجان ويرحبون بهم باسم سمير وستريدا جعجع، ويقدمون لهم وردة حمراء. وفي حين كانت الميدالية المذهبة المقدمة الى بوتشللي من تقديم جيرار توفنكجيان من عيار 18 قيراطاً، كان الحفل من تنظيم شركة ” ICE”، وكانت الهندسة الصوتية لشركة ” Blue Sound” لصاحبها شادي سعد، والاضاءة من تنفيذ شركة ” ” Eventualلصاحبها نسيب ماضي. وفي لفتة مميزة من قبل النائب جعجع، وزع على كبار الشخصيات في ال Vip Lounge ، شمعة بعطر الارز، من تصميم فاتن وهبي، حملت شعار” because we believe”. شركة ” Cuizina ” لصاحبتها ليليان رحمه، قدمت وجبات الاكل الخاصة بالفنان اندريا بوتشللي، كذلك قدمت ال “Catering” الى المدعوين الرسميين في ال” Vip Lounge “، اما شركة Life Spirit لصاحبها برنارد عبد المسيح فقد قدمت المشروب. كذلك قدمت شركة ” White Bear Catering ” لصاحبها سابا طوق الاكل للفريق المرافق لبوتشللي ، وفريق العمل المتواجد على ارض المدرج والمسرح لمدة ثلاثة ايام . نشير الى انه وزع 6000 كتيّب على المشاركين في المهرجان يحتوي نبذة تاريخية وسياحية عن المواقع الاثرية الموجودة في بلدات القضاء البالغ عددها 22 بلدة مع صورة لكل منها، وذلك ايماناً من النائب ستريدا جعجع بضرورة أن يتعرف زوار المهرجان على كل معالم بلدات منطقة بشري ويعاودوا زيارتها. الاجهزة الامنية والعسكرية من جيش وقوى امن داخلي تولت مشكورة حفظ الامن في منطقة المهرجان والمحيط؟

هكذا كانت بإختصار ليلة بوتشللي العالمية، ليلة لا تنسى، وشكلت الحدث الاضخم في لبنان لهذا العام ضمن “مهرجانات الارز الدولية” محوّلةً أحلام كل لبناني الى حقيقة وواقع عن بلد نحلم به جميعاً آمناً سالماً معافى، وموئلاً لثقافة الفرح والسلام وحب الحياة، محتضنا ً كبريات المناسبات التي يشهد لها القاصي والداني على امتداد لبنان والعالم.