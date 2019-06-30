باسم ياخور يُفضّلُ دقيقة صمت على الهيبة.. ودانا مارديني الأكثر موهبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق الفنان السوّريّ، باسم ياخور، عددًا من التصريحات خلال إجابته على أسئلة مواطنه الفنان السّوريّ، فادي صبيح، في حلقة يوم الخميس الماضي من برنامج أكلناها.

وبين مسلسل دقيقة صمت، للفنان عابد فهد، ومسلسل الهيبة، بجزئه الثالث، للفنان تيم حسن. اختار ياخور "دقيقة صمت"، في الحلقة التي تمّ تسجيلها، قبل بدء موسم رمضان هذا العام، من أجل متابعته خلال الموسم، وأضاف ياخور، بأنّه شاهد الجزء الأوّل، من الهيبة فقط، واستطرد، بأنّه يفضّل الأعمال السّوريّة، والمأخوذة من الواقع السّوريّ، على الأعمال العربيّة المشتركة.

وعن النجمة الأكثر موهبة، ما بين دانا مارديني، وروزينا لاذقاني، اختار ياخور بدون تردّد الفنانة، دانا مارديني، معتبرًا إيّاها الأكثر موهبة، والأنجح حاليًا، بين نجمات سوريا بشكل عام، مع تأكيده على موهبة لاذقاني المميّزة، والتي سبق وأنْ شاركته في مسلسل "شوق"، وجسّدت دور شقيقته.

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ويبدو أنَّ اسم الفنان أيمن زيدان، أصبح أساسيًا، في كلّ حلقة من حلقات "أكلناها"، إذْ توجّب على ياخور، أنْ يختار بين زيدان، وبين الرّاحل خالد تاجا، من ناحية من كان الأفضل في مسلسل "يوميات مدير عام"، وبالرّغم من تفضيل ياخور عدم الإجابة، وتناوله من طبق الأكل المُقزز، إلا أنّه لم ينسَ كعادته في كلّ حلقة، التذكير بأهميّة الفنان، أيمن زيدان، وفضله عليه، إذْ كشف ياخور، في أكثر من حلقة، أنّ زيدان، هو من اكتشفه في بداياته، ودعمه بعددٍ من الأدوار المميّزة، في مسلسلاته، وتأتي تصريحات ياخور هذه، بالرّغم من وجود بعض الخلافات، بينه وبين الفنان، أيمن زيدان.

ولم ينسَ ياخور، الفنان الرّاحل خالد تاجا، والذي وصفه بالفنان العالميّ، وقال، إنّه لا يرى بأيّ فنان عالميّ قدوة، إلا أنّه يرى أنّ تاجا، هو قدوته، ويتمنى أنْ يصل لقدراته يومًا ما.

يُذكر، أنّ الفنان السّوريّ، باسم ياخور، شارك في الموسم الرّمضانيّ لهذا العام، من خلال المسلسل السّوريّ "حرملك"، وكان لياخور مشاركات، في عددٍ من الأعمال العربيّة، في وقتٍ سابق، مثل علاقات خاصّة، وجيران.