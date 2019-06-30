غدير حافظ: لا أجدُ التّقدير.. فهل أعرض أعمالي الفنيّة بالشّارع؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة التّشكيليّة السّعوديّة، غدير حافظ، إنّها تعاني من صعوبة في ممارسة عملها الفنيّ التشكيليّ، بسبب ما سمّته بالشلليّة، والحرب الخفيّة، التي تتعرّض لها، إلى جانب احتكار الصّالات الفنيّة لأسماء معيّنة بالمملكة.

وأضافت غدير لـ"فوشيا"، أنّها نقلت أعمالها لعرضها خارج السّعوديّة، بسبب المضايقات التي تتعرّض لها، كما أشارت، إلى أنّ الفنان السّعوديّ لا يجد الدّعم الكافي، والتقدير المستحقّ كما ينبغي.

وتُعدّ غدير حافظ، أوّل فنانة تشكيليّة سعوديّة، معتمدة عالميًا من المركز العالميّ الكندي، وأوّل فنانة تشكيليّة، تمثّل المملكة في كوسوفو.

التفاصيل، عبر الفيديو التالي: