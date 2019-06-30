أندريا بوتشيلي يصل الى لبنان لإفتتاح مهرجانات الأرز الدولية

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"الخليج 365" من بيروت: وصل الفنان الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي برفقة زوجته الى مطار رفيق الحريري الدولي فجر اليوم . وكان في استقباله عضو لجنة مهرجانات الارز الدولية السيدة بولا جعجع ممثلةً رئيسة لجنة مهرجانات الارز الدولية النائب ستريدا جعجع . ونشر القيّمون على حسابات المهرجان صوراً لبوتشيلي في المطار أثناء وصوله إلى لبنان. وهو يستعدّ لإفتتاح مهرجانات الأرز الدولية اليوم السبت 29 حزيران بحفلة غنائية موسيقية بالإشتراك مع الفنانة هبة طوجي.

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