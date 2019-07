أندريا بوتشيلي يفتتح مهرجانات الأرز الدولية بحفل لا ينسى

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

أحيا الفنان العالمي أندريا بوتشيلي ليلة أمس المصادف 29 حزيران 2019 حفل إفتتاح مهرجانات الأرز الدولية بحضور 6000 شخص تدفقوا من مختلف المناطق اللبنانية رغم بعد المسافة عن الساحل، في مشهد فريد ومميز.تسمر الحضور في مقاعدهم متفاعلين مع أغاني التينور الإيطالي التي تعزفها الاوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية والتي تضم 70 عازفاً موسيقياً بمشاركة جوقة جامعة سيدة اللويزة المؤلفة من 60 منشداً ومنشدة بقيادة المايسترو العالمي مارتشللو روتا.

حضر الحفل، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ممثلا ً بالسيدة نورا جنبلاط، رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجيه ممثلا بالوزير السابق ريمون عريجي وعقيلته، نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني وعقيلته، الوزير أكرم شهيب وعقيلته، الوزير السابق محمد الصفدي وعقيلته الوزيرة فيولات الصفدي، وزير العمل كميل ابو سليمان وعقيلته ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان وعقيلته، وزيرة التنمية الادارية مي شدياق وزير الثقافة محمد داوود ممثلاً بالدكتور وليد مسلم، النواب وعقيلاتهم: بيار بو عاصي، جورج عقيص، فادي سعد، زياد الحواط، شوقي دكاش، انيس نصار، سيزار المعلوف، طوني حبشي وجوزيف اسحق.

كما حضر سفراء الدول: الاميركية اليزابيت ريتشرد، الايطالي ماسيمو ماروتي، السفير البابوي جوزيف سبيتاري ممثلا ًبالمونسنيور إيفان سانتوس، السعودية وليد البخاري، أمين عام تيار المستقبل احمد الحريري، وزير الاعلام السابق ملحم رياشي وزير الثقافة السابق غطاس خوري، عقيلة قائد الجيش اللبناني نعمت عون، مدير عام شركة الفا مروان حايك وعقيلته.

فاجأت النائب ستريدا جعجع الحاضرين بدخولها الى المسرح مع اندريا بوتشلي، حيث رحبت به بكلمة باللغة الانكليزية قالت فيها: “أرحب بالفنان العالمي الكبير اندريا بوتشلي في أرز الرب، أرز لبنان، وشعار علمنا اللبناني. هذه الارزة الصامدة منذ آلاف السنين، تتحدى قساوة الطبيعة، ضاربةً جذورها في أعماق الارض، شامخة مرفوعة الرأس في وجه العواصف. ونحن اللبنانيين نشبه أرزتنا، لانه على الرغم من كل ما مرّ علينا من أزمات صمدنا وبقينا متجذرين في ارضنا ووطننا because we believe. الفنانة العالمية سيلين ديون قالت يوما عن بوتشلي “ان صوته هو الاقرب الى صوت الله”، وانا متأكدة اليوم ان غابة ارز الرب المدرجة على لائحة التراث العالمي، هللت فرحا عند سماعها صوتكم”.

وأضافت: “تفضلوا بقبول هذه الميدالية المذهبة على صدركم، والتي ترمز الى شعار “مهرجانات الارز الدولية”، ايماناً منا بأنكم تتشابهون بها بنضالكم وصلابة إيمانكم، لأنك مؤمن، ونحن مؤمنون”.

بعدها دخلت الفنانة هبة طوجي الى المسرح وشاركت في آداء اغنية because we believe مع الفنان العالمي بوتشلي. والمؤثر في هذه المشهديّة هو تفاعل الجمهور أثناء تأدية هذه الاغنية وردت فعلهم التي عبروا عنها بالتلويح بـ 6000 علم لبناني. وقد نقل هذا المشهد مباشرة عبر محطات “العربية” والـ”France 24 ” والـ MTV. فيما قامت وكالات أنباء ومحطات عربية ودولية عدة، بالتغطية من أرض المهرجان وهي:CNN ، CNN Arabic ، Skynews Arabia ، Reuters ، German Press Agency – DPA ، European Press Agency EPA ، Chinese News Agency Xinhua .

وقد بدا ظاهرا ً للجميع التنظيم الدقيق الذي تتميز به لجنة “مهرجانات الارز الدولية” لناحية دخول وخروج المشاركين في الحفل، ومواقف السيارات التي كانت مؤمّنة للجميع، والتجهيزات الفنية من الاضاءة الى الصوت الى الشاشات العملاقة، وقد بدت متقنة وحديثة. كما أن المسرح جاءت هندسته ملائمة لضخامة الحدث.

هكذا كانت باختصار ليلة بوتشلي العالمية، ليلة لا تنسى، وشكلت الحدث الاضخم في لبنان لهذا العام ضمن “مهرجانات الارز الدولية” محوّلةً أحلام كل لبناني الى حقيقة وواقع عن بلد نحلم به جميعاً آمناً سالماً معافى، وموئلاً لثقافة الفرح والسلام وحب الحياة، محتضناً كبريات المناسبات التي يشهد لها القاصي والداني على امتداد لبنان والعالم.