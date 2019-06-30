شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر لزوجته هايلى بالدوين: "الوقت وحده معك ينعش روحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث دائما النجم العالمى جاستين بيبر عن كيفية قضاء وقت ممتع ورومانسى مع زوجته النجمة والسوبر موديل هايلى بالدوين. فقضى بيبر وقتا مميزا مع هايلى فى الصحراء والتقط الثنائى الصور بطريقة الـ " selfie " ليتذكرا تفاصيل يومهما المفضل. ونشر جاستين بيبر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " صورة التقطتها مع هايلى بالصحراء وعلق عليها ببعض الكلمات الرومانسية، حيث كتب: "هذه هى اللحظات التى أعيش من أجلها.. الوقت وحده معك ينعش روحى".

جاستين بيبر وهايلي بالدوين

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