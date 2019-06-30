شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيى حفلا غنائيا فى "موسم جدة" الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر لإحياء حفلا غنائيا ضخما مساء يوم الجمعة القادم الموافق 5 يوليو بالمسرح الروماني في مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، و ذلك ضمن حفلات "موسم جدة"، التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه.

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حمل الحفل شعار "هاني شاكر جاي على جدة"ومن المقرر أن يقدم خلاله الفنان الكبير عددا كبيرا من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "امرك" ،"وعد مني"،"يارتني" ،"ياهلي" ،"نسيانك صعب أكيد"،"ياريتك معايا" ،"لو بتحب" ،"جانا الهوا" ،"لسة بتسألي" ،"علي الضحكاية" ،"بعد حبك" ،"تعالوا" ،"غلطة" ،"مشتريكي" ،"مع قلبك".

فى جانب آخر، قرر الفنان هانى شاكر خوض تجربة الانتخابات على منصب نقيب المهن الموسيقية للمرة الثانية، والمقرر فتح باب الترشح لها يوم الأحد 7 يوليو المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم 30 من الشهر نفسه.