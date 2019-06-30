شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد مايك تايسون.. اعرف كيف اعتنق الإسلام داخل السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل نجم الملاكمة على مر التاريخ مايك تايسون بعيد ميلاده اليوم، وهو الذى حظى بشهرة واسعة اكتسبها من داخل حلبة الملاكمة حتى دخل عالم التمثيل من خلال قائمة طويلة من الأفلام، وتهافتت عليه العروض بسبب جماهيريته العريضة من مختلف بلدان العالم بفضل أرقامه القياسية فى عالم الملاكمة.



مايك تايسون

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مايك تايسون، الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده، اهتمت المواقع والصحف العالمية قبل سنوات بقصة اعتناقه الإسلام، والتى نسترجع ذكرياتها خلال السطور التالية على لسانه فى إحدى مقابلاته التليفزيونية التى قال فيها إنه شأن كل المشاهير كان يتعرض دومًا لاستفزازات الإعلام وعدسات الباباراتزى، ليحاول قدر الإمكان الابتعاد عن تلك الأجواء، حتى فوجئ بتهمة الاغتصاب مرفوعة ضده من ملكة الجمال (ديزايرى واشنطن)، والذى وصفها بأنها مُلفّقة للانتقام من نجاحاته، ليدخل السجن بعد ذلك ويتعرف على بعض الأشخاص الذين أقنعوه باعتناق الإسلام.



مايك تايسون

تايسون وصف تلك اللحظات بأنه لم يكن يتعرف على هذا الدين، بالرغم من معرفته المسبقة بأن مثله الأعلى (محمد علي كلاى) اعتنقه، وأكد أن السجن قضى على غروره، ومنحه الفرصة للتعرف على الإسلام وإدراك تعاليمه السمحة التي كشفت له عن حياة أخرى لها طعم مختلف، كما أكد أن الإسلام أمده بقدرة فائقة على الصبر، وعلمه شكر الله حتى على الكوارث، ومن ثم قرر اعتناق الإسلام واخترت لنفسي اسم (عمر عبدالعزيز) قبل أن أغيره فيما بعد إلى مالك عبدالعزيز، باعتبار أن اسم مالك هو الاسم الإسلامى المقابل لاسم مايك، كما أكد أنه أعجب بالإسلام بعدما وجد فيه إجابات عن كل الأسئلة عن الحياة والموت، وأشد ما أقنعنى فى القرآن أنه يحترم الديانتين اليهودية والمسيحية.