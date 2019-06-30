مرتضى منصور يتوعد مدرب منتخب مصر : ” ورحمة أمي ما هسكت “

كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 11:53 صباحاً - اتهم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات له هاني رمزي مدرب المنتخب المصري لكرة القدم وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى بتدمير لاعبي الزمالك .

وجاء ذلك عقب إعلان إصابة اللاعب محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك بقطع في وتر إكليس خلال مران المنتخب في إطار الاستعداد لمبارة أوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لأمم إفريقيا والتي ستحرمه من المشاركة في المباريات المقبلة للمنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 .

وحمل مرتضى منصور مسئولية إصابة محمود جنش على أحمد ناجي مدرب الحراس بقيامه بزيادة الأحمال التدريبية على جنش على الرغم من إنه الحارس البديل وإنه لم يشارك أساسيا ويجب عليه التركيز على محمد الشناوي وأن تكون التدريبات قوية له .

قائلا : ” هاني رمزي وأحمد ناجي بيخلصوا على لاعبي الزمالك في صفوف المنتخب وأولهم جنش ” .

وأضاف : ” أحمد ناجي بيزود الأحمال على جنش في الوقت الذي يجب أن تكون فيه التدريبات قوية لمحمد الشناوي ، ورحمة أمي ما هسكت ” .