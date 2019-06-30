نجوى كرم ترفض الرد على هذا السؤال .. ما هو ؟

كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 11:53 صباحاً - عقدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مؤتمرا صحفيا على هامش حفلها في فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الثامنة عشر .

وتلقت نجوى سؤالا من بين الحضور كان عن ” أيهما الأصعب بالنسبة لك أن تفقدين حبيبك أم ترينه مع فنانة أخرى ؟ ” .

في بداية الأمر لم تفهم نجوى السؤال لإنه كان باللهجة المغربية مما جعل المتحدثة تعيد عليها السؤال مرة أخرى ولكن باللغة العربية الفصحى ليأتي رد نجوى برفض الإجابة على السؤال قائلة : ” يخربيتك على هالسؤال لم أفهمه أول مرة .. لا تعليق ” .

يذكر أن حفل الفنانة نجوى كرم قد أقيم يوم الجمعة الماضية على مسرح النهضة وشهد حضورا جماهيريا كبيرا ” كامل العدد ” وقدمت نجوى عددا من أشهر أغنياتها من بين القديم والحديث .