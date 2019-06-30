كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 11:53 صباحاً - صرحت الإعلامية ريهام سعيد عن تطورات حالتها الصحية بإنها ستضطر إلى السفر للخارج لاستكمال علاجها بعد إصابتها بشكل مفاجئ ببكتيريا في الوجه وخضوعها لجراحة خطيرة .
وأشارت إلى ان الطبيب الخاص بها شدد على ضرورة بقائها في المنزل وتجنب الزيارات حتى يحين موعد سفرها لتجنب تفاقم الميكروب وإنها ستظل تحت المراقبة لمدة أسبوعين حتى تتخطى مرحلة الخطر .
ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ الأمر الذي يهدد حياة ريهام سعيد ولذلك ستخضع إلى علاج مكثف خلال الفترة القادمة حتى لا تنتشر تلك البكتيريا في الجسم ويصعب السيطرة عليها مما يؤدي إلى الوفاة .
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة للحالة الصحية لريهام سعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.