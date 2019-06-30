أحلام تُهنئ ماجدة الرومي على الدكتوراه الفخرية

متابعة بتجــــــــــرد: هنأت النجمة الإماراتية أحلام، زميلتها الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على تكريمها في جامعة بيروت.

ووجهت أحلام رسالة خاصة إلى ماجدة بعد حصولها على الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية، من الجامعة بمناسبة الذكرى الـ56 على تأسيسها، فكتبت لها عبر حسابها على موقع “تويتر”: “تستحقينها وتفخر هي بك تفخر بان اسمك يقترن باسم هاذي الشهاده الكبيره يا كبيره الفن ماجدة الرومي فخر الفن والفنانين”.

الجدير ذكره أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تعبّر فيها كل من أحلام وماجدة الرومي عن محبّتها وتقديرها للأخرى.