“البحر الأحمر السينمائي” يدعم المواهب

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية، أن النسخة الافتتاحية من المهرجان ستعقد من تاريخ 12 وحتى 21 مارس 2020، في المنطقة التاريخية بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، وذلك بقيادة محمود صباغ مدير المهرجان والرئيس التنفيذي، وبجوائز تصل إلى مليون دولار.

وسيركز المهرجان على استضافة المواهب السعودية الصاعدة والأعمال العربية الجديدة، إضافة إلى الأنماط السينمائية الحديثة في السينما العالمية، كما يرحب المهرجان بالجمهور المحلي والدولي والإعلاميين والعاملين في مجال الأفلام القادمين الى جدة على مدى 9 أيام.

وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أقسامه الرئيسية والموازية، وتتكون من مسابقة دولية رسمية ومسابقة للفيلم العربي القصير مع قسم مخصص للفيلم السعودي الطويل، اضافة الى أقسام للسينما التفاعلية والكلاسيكية والفيلم التجريبي وأقسام أخرى.