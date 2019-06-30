متابعة بتجـــــــــــرد: سيكون كاظم الساهر نجم أرض المعارض بالعاصمة عمان، في حفلتين يومي الثامن والتاسع من آب/أغسطس المقبل. وسيشدو الساهر بأغانيه العذبة وسيقدم من جديده، كرائعة نزار قباني “غرناطة”، ومن قديمه “هل عندك شك” و”اني خيرتك باختاري” و”عبرت الشط على مودك” و”مدرسة الحب” وغيرها الكثير. وبدأت الجهة المستضيفة للحفل بالترويج له عبر طرح تذاكره بالبيع المباشر ومواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي الحفل ضمن الحفلات الصيفية لقيصر الغناء العربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الساهر بليلتين استثنائيتين في عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.