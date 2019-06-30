هل تتصدر نيكول كيدمان غلاف مجلة Playboy بصورة عارية؟ اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
هل تتصدر نجمة هوليوود الشهيرة نيكول كيدمان غلاف مجلة " Playboy " سؤال انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، بالرغم من تداول عدد من التقاريرالتي تؤكد أن النجمة الشهيرة قررت أن تظهر بإطلالة مثيرة علي غلاف المجلة، وذلك لتذكير زوجها النجم كيث أوربان بأنه "محظوظ" بأنها زوجته، إلا ان موقع " جوسيب كوب " نفي تماما ما تردد مؤكدا أنها شائعة سخيفة وذلك بعد التواصل مع المتحدث باسمها و الذي أكد أن ما يتردد مجرد قصة خيالية .
بدأت الشائعة بنشر موقع " New Idea " تقرير يؤكد أن نيكول كيدمان وجدت زوجها كيث أوربان معجب بصور المغنية مارين موريس علي مجلة Playboy لذلك قررت الانتقام منه بالظهور بصوره عارية"، و أشار مصدرللموقع أن كيدمان" مصممة على أن تظهر لكيث أنها امرأة قوية ومستقلة وجميلة لن يستطيع أحد كسرها "، كما أشار المصدريبدوأن نيكول تشغر بالغيرة من المغنية الشابة البالغة من العمر 29 عام.
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