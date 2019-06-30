شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى متمنيا الفوز للمنتخب أمام أوغندا: "التوفيق لرجالة مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى الفنان أحمد صلاح حسنى التوفيق للمنتخب الوطنى اليوم أمام أوغندا فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وكتب أحمد صلاح حسنى، عبر حسابه على تويتر، "كل التوفيق لمنتخبنا القومي اليوم أمام أوغندا الناس تنتظر قمة المجموعة وأداء مطمئن ومبشر لما هو قادم يارب التوفيق لرجالة مصر.. كسبنا أول ماتش واحد والثانى اثنين والثالث هيكون ثلاثة إن شاء الله".

ويخوض المنتخب الوطنى مباراة مهمة فى التاسعة مساء اليوم أمام أوغندا باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ بطولات أمم أفريقيا.