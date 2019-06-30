شكرا لقرائتكم خبر عن شعبان عبد الرحيم يفصح عن كلمات أغنيته "أفريقيا أفريقانو" لليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختص المطرب شعبان عبدالرحيم ”الخليج 365” كلمات أغنيته الجديدة عن كأس أمم افريقيا التى تحمل إسم "أفريقيا أفريقانو" والمقرر تسجيلها خلال هذه الأيام وهى من كلمات محمد الشرقاوى.

وتقول كلمات الأغنية ..

" افريقيا يا أفريقانو دى بطولة تحمى نار يا اهلا بالأفارقة من صالة المطار، افريقيا يا افريقانو بطولتنا فى لون جديد يااهلا بالحبايب دى مصر اليوم فى عيد، دى أم الدنيا مصر جميلة بطبعها بنيلها وأهراماتها وطيبة شعبها، ويلكم وألف ويلكم ويامرحب بالضيوف عظيمة مصر دايما وبتتحدى الظروف، قارتنا الأفريقية يامافيها نجوم مشاهير وصلاح المونديالى معشوق كل الجماهير إحنا فريق الفراعنة وورانا 100 مليون حتى تميمة بطولتنا لتوت عنخ امون، بطولتنا شكل تانى والمنظر شىء بديع والكاس الافريقية ده حق للجميع، من يكسب مين أيخسر نو بروبلم ايوا نو ده اللى ايلعب برجولة انقوله برافو شابوه، الكرة الافريقية بالحب تضمنا والقارة السمرة دايما دى بتحكى عننا".

من ناحية أخرى قال شعبان عبدالرحيم أن "مصر من أحلى بلاد في العالم، وتستاهل كل خير وإن شاء الله هنكسب البطولة" .

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شعبان عبد الرحيم ينتظر عرض فيلم "أفندينا" المقرر طرحه قريبا، وتدور أحداثه حول نفوذ أصحاب المال، ويجسد شخصية ميكانيكى فى العمل، ويشارك فى بطولته الفنانة نرمين ماهر وأحمد عزمى، ومجموعة من الفنانين الشباب، وقصة سيناريو وحوار أيمن رمضان، وإخراج إبراهيم جمال.