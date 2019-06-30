شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. أمينة تحيى حفلا غنائيا فى السعودية فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة أمينة حفل غنائى كبير لأول مرة فى السعودية يوم 4 من الشهر المقبل ومن المقرر أن تقدم عدد كبير من أغانيها القديمة والحديثة لجمهورها من الجاليات العربية هناك، بالإضافة إلى محبى ومعجبى أمينة فى السعودية

من ناحية أخرى تستعد أمينة لعدد من المشاريع الغنائية التى ستعد مفاجأة لجمهورها، والتى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد النجاح الذى حققه ألبومها الجديد "اللى راحوا"، ويضم 10 أغنيات، منها "سيدى، فى شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانة، صاحبتى"، وتعاونت فيه أمينة مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، منهم محمد رحيم، محمد يحيى، مدين، ملاك عادل، وغيرهم.

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يشار إلى أن أمينة طرحت مؤخرًا أغنية "السهرة ولعانة"، وهي واحدة من الأغاني التي قدمتها في ألبومها الأخير"اللي راحوا"، باللهجة الخليجية البيضاء، كنوع موسيقي جديد تقدمه أمينة في الفترة الأخيرة، الأغنية كتب كلماتها ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، والفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازي.