محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
فالت الفنانة إلهام شاهين إنها سبتدأ تصوير فيلم "حظر تجول"، بعدما حددت الشركة المنتجة للفيلم أول أكتوبر لبدء التصوير.
وأضافت شاهين، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفيلم من إخراج أمير رمسيس، ويشاركها في بطولة العمل الممثلة أمينة خليل، رافضة الكشف عن أي تفاصيل أخرى، تخص العمل في الوقت الحالي.
يشار إلى أن فيلم "حظر تجول" يدور فى إطار اجتماعى، والأحداث تقع فى يوم واحد وهو يوم "حظر التجوال"، وتنفجر حقائق كثيرة فى هذا اليوم، عن شكل علاقة الأم التى تجسدها إلهام شاهين بابنتها أمينة خليل، والعلاقه خاصة بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين لمصراوي: بدء تصوير "حظر تجول" أكتوبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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