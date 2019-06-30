مؤلف "أهل العيب" يعلن لـ"الخليج 365" عن أبطال الفيلم الرئيسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يواصل صناع فيلم "أهل العيب"، التحضيرات النهائية استعدادًا لبدء تصوير العمل.

وقال المؤلف تامر حبيب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن صناع العمل استقروا على إسناد الأدوار الرئيسية بالفيلم لمنة شلبي وإلهام شاهين ومحمد ممدوح وإياد نصار في دور البطولة، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين كأدوار مساعدة بالفيلم.

وكانت إلهام شاهين، قد صرحت في وقت سابق، أن سبب تعطل فيلم "أهل العيب" حاجة العمل للكثير من التعديلات، والتي يجريها السيناريست تامر حبيب بالتعاون مع المخرج محمد ياسين.

يذكر أن المؤلف تامر حبيب احتفل أمس السبت، بعيد ميلاده، وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئته عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.