انعقاد مهرجان الموسيقى الصينية في سنغافورة الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - سنغافورة- أ ش أ: تستضيف سنغافورة مهرجان الموسيقى الصينية خلال الفترة من 21 يوليو المقبل وحتى 8 سبتمبر القادم في إطار دعم الموسيقى الصينية في سنغافورة وتشجيع تنمية مواهب الموسيقيين الشباب. وذكرت صحيفة (ستريتس تايمز) في سنغافورة أن المهرجان - الذي ينظمه اتحاد الموسيقى الصينية في سنغافورة - يتضمن اقامة 15 حفلا موسيقيا يشارك فيها حوالي 30 من الفرق الموسيقية الصينية من الهواة والمحترفين إلى جانب ورش عمل وندوات.​

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