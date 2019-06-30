ميرهان كيلر تهاجم محمد صلاح بسبب تدخلة في أزمة وردة: “يتعاملون معه على انه اله”!

كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 09:53 صباحاً - عبرت ميرهان كيلر، عارضة الأزياء التي اتهمت عددا من لاعبي المنتخب المصري بالتحرش بها، عن انزعاجها من تدخل محمد صلاح في أمور، وصفتها بالحساسة، موضحة أن الأمر المفزع بالنسبة لها هو تدخل صلاح رغم أنه لا علاقة له بالأمر على الإطلاق.

وقالت ميرهان كيلر، وفقا لموقع “إريش نيرور” الأيرلندي، إنها تلقت الآلاف من رسائل الإساءة ، بعد أن تمكن صلاح من حل أزمة وردة وساعد في تأمين عودته إلى المنتخب من جديد.

وأضافت أنه يتم التعامل مع صلاح في مصر على أنه “إله” – على حد قولها – قائلة:” إنهم لا يتعاملون معه كلاعب كرة قدم. ولكن إله. لا يمكنه أن يخطئ”.

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وتابعت إنها باتت معرضة للخطر، وأضافت: “هذا يجعلني في خطر. لا أستطيع الذهاب إلى بلدي الآن، إذا كنت أرغب في زيارة عائلتي. سيهاجمني الناس في الشوارع”.

وقالت :إنه يجب إخباره بأنه ارتكب خطأ وعليه ألا يكرره مجددا، مطالبة صلاح بتقديم اعتذار عام، والتركيز فقط على نفسه وعلى حياته المهنية.

واتهمت كيلر المشجعون في مصر بالتعصب الشديد، بقولها: “أنتم تعرفون كيف يكون مشجعو كرة القدم بمصر. أسوأ منا 100 مرة”، زاعمة أن صلاح يدفع الأشخاص لمضايقتها.