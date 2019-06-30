شاهد .. لويس سواريز يدخل في نوبة بكاء بعد وداع بطولة كوبا أمريكا

كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 09:53 صباحاً - تأهل يوم أمس السبت منتخب بيرو إلى الدور قبل النهائي من بطولة كوبا أمريكا بعد تغلبه على منتخب أوروجواي بركلات الترجيح بنتيجة ( 5-4 ) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي .

أضاع سواريز الركلة الأولى لأوروجواي وسجل زملائه الأربعة ” كافاني وستواني وبنتانكور ولوكاس توريرا ” بينما سجل منتخب بيرو ركلاته الخمس بنجاح بأقدام ” جيريرو ورويدياس ويوتون وأدفينكولا وفلوريس ” .

وبعد انتهاء المباراة دخل لاعب منتخب أوروجواي ” لويس سواريز ” في نوبة بكاء شديدة بعد تسببه في خروج منتخب بلاده من البطولة بسبب ركلة الجزاء الأولى التي أضاعها

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وشهدت المباراة سيطرة من منتخب أوروجواي ولكن لم ينجح في تسجيل أية أهداف وأضاع أكثر من فرصة بينما لم يظهر هجوم منتخب بيرو سوى في كرة واحدة .

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب بيرو لملاقاة منتخب شيلي حامل اللقب في النسختين الأخيرتين في مواجهة الدور قبل النهائي .