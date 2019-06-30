“الجميلة النائمة”.. استيقظت في الكويت

متابعة بتجــــــــــرد: استيقظت “الجميلة النائمة” في الكويت، في عرض الباليه الروسي العالمي، الذي قدم ضمن فعاليات المهرجان الثقافي للأطفال والناشئة في دورته الواحدة والعشرين.

ورغم أن عرض الباليه موجه للأطفال، إلا انه اجتذب عددًا كبيرًا من فئة الكبار، الذين وقفوا طوابير طويلة قبل بداية العرض بأكثر من ساعة من أجل التأكد من إمكانية الحصول على مقعد في مسرح الدسمة، فقصة “الجميلة النائمة” من أشهر قصص الأطفال عبر الأجيال، إضافة إلى أن ذائقة الجمهور الكويتي على ما يبدو منفتحة على فنون الغرب، ومنها الباليه، على عكس ما قد يتوقع البعض، ومن المهم الإشارة إلى ان باليه تشايكوفسكي قدم على أكبر مسارح العالم، ومن فرق عالمية عديدة، كواحد من كلاسيكيات الباليه.

أحداث العرض مقتبسة من القصة الشهيرة للكاتب الفرنسي تشارل بيرولت، وألف موسيقاه الموسيقار الروسي الشهير تشايكوفسكي عام 1890، وهو يمثل انتصار قوى الحق والخير والحب على الشر، عبر لوحات استعراضية رائعة برشاقة رقصات الفرقة الروسية.

يتألف العرض من خمس متتابعات، تظهر مقدرة تشايكوفسكي في هذا الباليه من حيث التلوين الاوركسترالي البراق والالحان الطويلة المنسابة والرومانتيكية والخيال التي تمتزج بقوة التعبير الموسيقي.

تأتي هذه الفعالية لتكون باكورة فعاليات المهرجان لهذا العام، كما يقدم المهرجان مجموعة من العروض والأمسيات لفرق محلية وعالمية، مثل عرض الفرقة القرغيزية الاستعراضية الموسيقية، وعرضين مسرحيين بعنوان “ون أو ون” و”الملك الشجاع”، إلى جانب البرامج الترفيهية التي تقدم بالتعاون مع مشروع “صغيرك سفيرك”، والرحلة الثقافية السياحية.