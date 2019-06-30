وليد الشامي لجمهوره: حظي واعرفه

متابعة بتجــــــــرد: طرح الفنان العراقي وليد الشامي أغنية جديدة بعنوان “حظي واعرفه” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية من كلمات ادم، ألحان ازهر حداد وتوزيع زيد نديم وأصدرتها “روتانا” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناة الشركة على موقع “يوتيوب”. تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر أوّل أغنية يطلقها وليد الشامي في الفترة الأخيرة، حيث يعتمد سياسة الأغاني المنفردة. لمشاهدة فيديو أغنية “حظي واعرفه”:

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