حسين الجسمي يختتم مهرجان “موازين إيقاعات العالم” بحفل جماهيري حاشد

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متابعة بتجـــــــــرد: اختتم النجم الإماراتي حسين الجسمي فعاليات “مهرجان موازين إيقاعات العام” بدورته الثامنة عشر في حفل جماهيري مساء 29 حزيران/يونيو.
حضر الحفل الآلاف من محبّي الجسمي في المملكة المغربية ومن البلدان العربية المجاورة وأوروبا. وقدّم الجسمي لعشاقه مجموعة من أشهر أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات، فتفاعل معه الحضور بشكل لافت.
وأعرب حسين الجسمي خلال الحفل عن سعادته بالتواجد في المغرب ولقاء جمهوره في “موازين”.
وقد همس مصدر مقرب من الجهات المنظمة لحفلات “موازين” إلى أن الجسمي حصل على أعلى أجر بين الفنانين المشاركين في دورة المهرجان لهذا العام، كما وحقق حفله أكبر حضور جماهيري.
تجدر الإشارة إلى أن الجسمي كان قد عقد مؤتمرًا صحفيًا على هامش المهرجان أجاب خلاله على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام المغربية والعربية.
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