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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جمع هذا الأسبوع إطلالات، لنجمات أكثرها ضمنتْ لهنّ الأناقة والطّابع الرّاقي، مع وجود إطلالات أخرى تقليديّة. نأتيكِ بأبرز تلك الإطلالات:
إليسا
لم تكنْ إطلالة الفنانة اللبنانيّة موفقة تمامًا، حيث اختارت فستانًا من الدانتيل الأبيض، من لويس فيتون، جعلها تبدو بوزن زائد من عند منطقة البطن، وعرّضها لسيل من الانتقادات، ربّما كان يجدر بها، اختيار فستان ضيّق من الجزء العلويّ، وواسع من الجزء السُّفليّ أكثر.
أصالة
إطلالة جريئة ومتفرّدة، بسترة الأزار المفتوحة، باللون "Off-white"، مع بنطلون الأبيض بدون حزام. إطلالةٌ، ربما هي الأجمل لأصالة منذ فترة، والمكياج حدّد وجهها بألوانه الهادئة، وشعرها، ورسمة وجهها ناسبت الإطلالة.
نجوى كرم
خرجت عن أسلوبها المعتاد، بفيتان ذي قمشة وقصّة مختلفة، ناسبتها تمامًا، وزادتها أنوثة بشكل واضح!
ميريام فارس
اختارت فستانًا من إيلي صعب، باللون الأصفر السّاطع، بقصّة ضيّقة على الخصر، وستايل التنورة المنفوشة، من قماش التول الناعم، مع القليل من التطريزات عند منطقة الصّدر؛ أعادنا إلى ستايل التسعينيّات. لكنّ شعر ميريام وستايله، بدا غير مناسب، وسرق من وهجها، حيث بدا وجهها منتفخًا وضخمًا للغاية، وبتفاصيل، وملامح أكبر من المعهود.
مايا دياب
نجحت في التنويع بإطلالاتها من الفساتين، في الآونة الأخيرة، واعتمدت فستانًا جريئًا، ينسدل طويلاً بلونه الفوشيا، إلا أنّ ما أفسد التصميم هو الشّقّ الجانبيّ "العالي جدًا"، على السّاق، وهو لا يليق بستايل الفستان.
سيرين عبد النور
أطلّت بفستان طويل، بقصّته الناعمة والأنثويّة. خيارها للأقمشة كان راقيًا جدًا، بين الشيفون والدانتيل، منحها طابعًا فخمًا.
هيفاء وهبي
ظهرت النجمة اللبنانيّة، بلوك عصريّ، مرتدية فستانًا قصيرًا، ومكشوفًا عند إحدى الكتفين، يحاكي الشّطرنج بنقوش المربّعات، الأبيض والأسود.
سلافة معمار
أطلّت بفستان كلاسيكيّ، من اللون الأصفر، يأتي بكمّين طويليْن ومنتفخيْن، وينسدل فضفاضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تختارُ فستانًا غير مناسبٍ وشَعرُ ميريام "ينغّصُ" إطلالتها.. إليكِ جديد إطلالات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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