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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مخاوف جديدة بشأن صحتها، بعدما ظهرت نائمة خلال قمة العشرين في اليابان.
ونشرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية لقطات لميركل وهي تغفو، وهو ما زاد المخاوف بشأن حالتها الصحية بعد أيام قليلة من تعرضها لنوبة من الهزات أثناء وجودها في برلين.
ومن جانبه، قال أحد المُعلّقين السياسيين الألمان إن المستشارة الألمانية ربما تكون مرهقة، بعدما خضعت لجدول زمني قاسٍ خلال الأيام الماضية.
وكانت قد شوهدت ميركل وهي تهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه للمرة الثانية هذا الشهر، أثناء حضورها اجتماعًا مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين.
وطالب المُعلّق الألماني، ستيفان كورنيليوس، أنجيلا ميركل شرح الخطأ في صحتها عند عودتها من قمة مجموعة العشرين.
وأشار إلى أن الحادث ربما كان نتيجة الإرهاق؛ لأن المستشارة وحزبها يحكمون ألمانيا منذ ما يقرب من 15 عامًا.
وتابع: "هي لا تبدو بصحة جيدة، فلقد ازداد وزنها وأصبحت مثقلة بالأعباء".
كانت هذه تفاصيل خبر "غفوة" لأنجيلا ميركل خلال قمة مجموعة العشرين تُثير الجدل مجددًا بشأن صحتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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