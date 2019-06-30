ريهام سعيد: أستعدُّ للسفر لتلقّي العلاج.. وبكيتُ بسبب دعم جمهوري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدت الإعلامية المصرية ريهام سعيد استعدادها للسفر خارج بلادها خلال الأيام القليلة المقبلة لتلقّي العلاج، مشيرةً إلى أن طبيبها المعالج في مصر شدّد على ضرورة جلوسها في المنزل لتجنب تفاقم الميكروب وحتى لا يحدث لها أي مضاعفات.

وأعربت ريهام في تصريح خاص لـ"فوشيا" عن سعادتها البالغة بالتفاف الجمهور حولها والدعاء لها، مشيرةً إلى أنها بكت من كمّ المكالمات الهاتفية التي وصلت لها من جمهورها للاطمئنان على صحتها.

وكانت ريهام سعيد خضعت لعملية خطيرة في الوجه بعدما أصيبت ببكتيريا في وجهها حيث أكد الأطباء أن الخطر لا يزال قائمًا عليها ويحاولون القضاء على الميكروب.

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ويتخوّف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ لذا ستخضع لعلاج مكثّف خلال الفترة القادمة حتى لا تنتشر تلك البكتيريا في الجسم ويصعب السيطرة عليها والتي قد تؤدي بدورها إلى الوفاة.

وشدّد الأطباء على ريهام بضرورة الالتزام بالراحة لمدة شهر ومنع أي زيارة أو رؤية أحد خلال تلك المدة.