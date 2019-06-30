إليسا تُغازل شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات بتغريدة لها

كشفت النجمة اللبنانية إليسا ملابسات علاقتها بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤكدةً أن "إلى كل اللي بيحبوني" هو الألبوم الأخير لها مع الشركة.

وتركت النجمة اللبنانية الباب مفتوحًا أمام احتمالية العودة إلى روتانا، حيث أوضحت أن ألبومها الأخير مع الشركة لا يعني انفصالها عنها.

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وكتبت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر": "كنت واضحة بكلامي عن روتانا وقلت إنو هيدا آخر ألبوم بهالعقد مع الشركة، بس مش معناتا انفصلت عنها، وأكيد الأولوية إلها إذا بدي جدد لأنو هيدي شركتي، ونقطة عالسطر".

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كانت إليسا قالت خلال مؤتمر صحافي على هامش فعاليات مهرجان موازين في المغرب، إن ألبومها الأخير هو الأخير لها مع روتانا وأبدت عدم إعجابها بالاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها روتانا بتعاونها مع شركة Deezer، وأوضحت أن أكثر ما ضايقها أن حقوق الأمانة والملكية الفكرية ليست ملكها.

يُذكر أن "إلى كل اللي بيحبوني" هو الألبوم الحادي عشر للنجمة اللبنانية مع روتانا، وتم طرحه رسميًا في الأسواق في 2018.

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