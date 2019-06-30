عمرو دياب ينشر صورته مع دينا الشربيني للمرة الأولى

رغم انتشار العديد من الصور التي تجمع الفنان عمرو دياب مع دينا الشربيني، والحديث الكثير عن علاقتهما، وما تم تداوله بخصوص مشروع زواج يجمعهما، فإن هذه الأقاويل كان "الهضبة" يقابلها دائما بالصمت دون الحديث أو التعليق عليها، قبل أن يفاجئ جمهوره بنشر صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني خارج مصر وبالتحديد في إسبانيا، ولتصبح هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها صورة تجمعه بالفنانة الشابة، بخاصة أنه لم ينشر من قبل سوى صورة تجمعه بفريق فيلمه الجديد، وكان من بين الحضور دينا، حيث وصفهم دياب قائلا "فريق العمل".

واكتفى المطرب المصري بالتعليق على الصورة التي جمعته بدينا الشربيني وهما يرتديان أزياء رسمية قائلا: "مباشرة الآن من ماربيلا" دون الكشف عن السبب أو الحدث الذي يجمعهما.

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ولم تمضِ سوى لحظات حتى تفاعل الجميع مع الصورة المنشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة أن دينا الشربيني أعادت نشرها بنفس التعليق.

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