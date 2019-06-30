نادين نسيب نجيم تنشر صورًا لشقيقها للمرة الأولى

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مُحبّيها، ونشرت صورا مميزة تجمعها بشقيقها "شادي" للمرة الأولى. ظهرت ملكة جمال لبنان السابقة في واحدة منها تحتضنه وأخرى تقبله، وهي اللقطات التي تبادلها فانز نادين بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوقت الذي رأى أغلبهم أن شادي لا يشبه شقيقته، لم يسلم الشاب من وصلات غزل فانز الفنانة من الفتيات اللاتي أعربن عن إعجابهن بوسامته. وشاركت نادين نسيب نجيم، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «خمسة ونص»، وشاركها بطولته النجم السوري قصي خولي، والفنان معتصم النهار، وعدد من النجوم، والعمل من من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا». اقرا ايضاً: نادين نجيم تُؤكِّد عدم مُشاركتها في الجزء الرابع من "الهيبة" جسّدت نادين دور طبيبة أورام سرطانية في المسلسل، تدعى «بيان تاج الدين»، وهي من طبقة اجتماعية مرموقة، وشهرتها وحب الناس إليها تصل بها إلى أن تكون نائبة بالبرلمان، لكنها تخوض بعد ذلك صراع اجتماعي وعاطفي كبير ضد زوجها رجل الأعمال المتسلط غمار الغانم، والذي قوم بتجسيد شخصيته الفنان قصي خولي، وذلك بعدما تكتشف تورطه بأعمال ممنوعة في تجارته، وتنفصل عنه لكي تعيش حياة مستقرة وطبيعية.

قد يهمك ايضاً:

نادين نجيم تُؤكِّد عدم مُشاركتها في الجزء الرابع من "الهيبة" نجيم تؤكّد أنّها بقمّة السعادة بعد مديح نبيلة عبيد