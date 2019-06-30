ريم البارودي تدعو الجمهور إلى حضور "جوازة مرتاحة"

أكّدت الفنانة ريم البارودي أن مسرحية "جوازة مرتاحة"، المقرر عرضها الشهر المقبل في الغردقة، عمل كوميدي مستوحى من مسرحية "ترويض النمرة" لويليام شكسبير.

وقالت البارودي، في تصريحات صحافية السبت، إن المسرحية تمت صياغتها بمنظور مختلف وبشكل سيعجب الجمهور، لافتة إلى تغيير بعض التفاصيل في العرض المصري للمسرحية.

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وأعربت البارودي عن أملها أن يلاقي العرض استحسان الجمهور وبخاصة بعد حرص القائمين على جودة العمل والاهتمام بتفاصيله كافة، مشيدة بالتآلف والانسجام بين فريق المسرحية.

وتواصل البارودي بروفات "جوازة مرتاحة" الذي يعدّ بمثابة عودة لها إلى خشبة المسرح إذ نشرت صورة عبر حسابها على "إنستغرام" لـ"أفيش العرض"، ومن المقرر عرض "جوازة مرتاحة" على أحد المسارح في الغردقة 8 يوليو المقبل، حيث يقدم العرض كل إثنين وثلاثاء على مدار الأسبوع، ويشارك في بطولة المسرحية أحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

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