شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مليون دولار × 10 أيام إيرادات فيلم Toy Story 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع سلسلة أفلام Toy Story ، بشعبية كبيرة جداً فى مختلف انحاء العالم، منذ ان بدأ عرض أولى اجزائها عام 1995، وحصدها للعديد من الجوائز والتقييمات المرتفعة.

ويقترب آخر أجزاء السلسلة Toy Story 4 من حصد المركز الأول فى شباك التذاكر للأسبوع الثانى على التوالى بعد ان اقتربت إيراداته محلياً من 53 مليون دولار قبل انتهاء عطلة نهاية الأسبوع لترتفع إيراداته محلياً خلال الـ 10 أيام لـ 244 مليون دولار، وعالمياً من الـ 400 مليون دولار.

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الفيلم الذى يعرض على أكثر من 4000 شاشة عرض فى مختلف انحاء العالم، يسعى لحصد المليار دولار خلال ايام قليلة بعد تصدره المنافسة مع فيلم Aladdin .

فيلم Toy Story 4 من إخراج جوش كولى، تأليف جون لاسيتر، أندرو ستانتون، بيت دوكتر، لى أونيريك، ويل ماكورماك، ستيفانى فولسوم، سى أندرسون.

الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس،كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لوري ميتكالف، بوني هانت، جودى بنسون، لوري آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكي، إستل هاريس، جيف بيدجون.