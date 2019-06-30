شكرا لقرائتكم خبر عن جدارية الأخوة" ترد على ترامب بالفن والان مع التفاصيل

أنجزت أخيراً، المرحلة الأولى من "جدارية الأخوة"، التي تناولتها تقارير إخبارية مدار العام، والتي يرد من خلالها نحو 4.000 متطوع وفنان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المسألة مثار الجدل حول جدار فاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وبحسب موقع "هايبرأليرغيك"، رسمت المجموعة تحت إشراف الفنان المكسيكي والمهاجر السابق إنريكي تشيو، صاحب الفكرة، على ألواح السياح الحدودي بين البلدين لوحة جدارية ضخمة محملة برسائل فنية وإنسانية متعددة، في تصورهم عن "جدار كبير جميل"، العبارة ذاتها التي استخدمها ترامب في معرض مقترح مشروعه لتمويل الجدار الحدودي الذي وعد بإقامته للفصل بين حدود بلاده والمكسيك.

وكان تشيو أطلق دعوة للجمهور والفنانين منذ أكثر من عام لرسم جدارية ضخمة على السياج الحالي.

ويسعى المشروع الفني لنشر رسالة سلام وقيم التعاون والتقارب، وبث الأمل في المهاجرين، ولازال العمل مستمراً لاستكمال الجدارية، التي يعد ما أنجز منها مرحلة أولى، حيث يأمل المشاركون والمنضمون المتطوعون، لجعل الجدارية الملونة تمتد لمسافة ميل في تيخوانا في غرب المكسيك ، وتستمر عبر شرائح سياج أقصر عبر تيكاتي ومكسيكالي وسيوداد خواريز وناكوزاري ، لتصل أخيرًا إلى رينوسا في الجنوب.