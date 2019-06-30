ما هو رأي الملكة إليزابيث بالخلافات بين الحفيدين ويليام وهاري؟

متابعة بتجــــــــــرد: زعمت محررة وكاتبة في الشؤون الملكية، أن الملكة إليزابيث ليست معجبة بالعداء الظاهر للعلن، بين حفيديها الأمير وليام وهاري ولكنها لن تتدخل في هذا الشأن.

فقد تحدثت إنجريد سيوارد، رئيسة تحرير مجلة ماجستي، مع مجلة فابولوس وادّعت أن الملكة تفضل الابتعاد عن أي نزاعات عائلية، وكشفت: “صاحبة الجلالة لا تهتم بالخلاف المزعوم بين حفيديها ويليام وهاري، ما يجعلها حزينة للغاية، لكنها لن تتدخل أبدًا في حياتهما”.

ويعتقد أن الخلاف المزعوم بين وليام وهاري سببه “صراع السلايف”، اذ بدأ في وقت سابق من هذا العام بعد الكثير من التكهنات بأن دوقتي ساسكس وكامبريدج ، على علاقة سيئة مع بعضهما البعض.

وتأججت الشائعات أكثر عن وجود خلاف بين الأمير وليام وهاري عندما ظهرت مؤخراً أخبار تقسيم الجمعية الخيرية الملكية الخاصة بهما هذا الشهر.