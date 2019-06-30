نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 39 دقيقة مضت التعليقات على ميغان ماركل تبدأ مهامها الرسمية بزيارة كروية – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: بدأت دوقة ساسكس “ميغان ماركل”، مهامها الرسمية في أعقاب عودتها من الولادة، بزيارة دعم لفريقي “بوسطن ريد سوكس” و”نيويورك يانكيز”، للبيسبول، وذلك بصحبة زوجها الأمير هاري.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن لقاء عائلة ساسكس، مع لاعبي الفريقين، كان قبل انطلاق مباراة في لندن الليلة، للترويج لمؤسسة “إنفيكتوس” للألعاب، وذلك في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية التي أسسها الأمير هاري لصالح أفراد الخدمة المسلحة، الجرحى والمرضى.

وظهرت دوقة ساسكس متألقة بابتسامة واسعة على وجهها، عندما أعطاها كل فريق قميصا صغير الحجم، من أجل الأمير الصغير “آرشي”، وحمل قميص “يانكيز” الرقم 19 على ظهره لعام ولادته.

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وسيشارك رياضيون سابقون من “إنفيكتوس”، من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، في إطلاق المباراة الأولى على ملعب لندن، الذي يضم نادي وست هام يونايتد لكرة القدم، أمام نحو ما يقرب من 120 ألف متفرج.

في وقت سابق من هذا الشهر، صرح الرئيس التنفيذي دومينيك ريد، بأن الدعم من هذه الألعاب الرائدة، سيعزز بشكل كبير قدرة المؤسسة على توفير فرص الشفاء لأفراد القوات المسلحة الجرحى.