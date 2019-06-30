فتاة التحرش: لن أعود إلى مصر بسبب محمد صلاح!

متابعة بتجــــــــرد: أكدت عارضة الأزياء “ميريهان كيلر”، ذات الأصول البريطانية المصرية، أنها تتعرض لهجوم كبير، يمنعها من العودة إلى مصر، بسبب لاعب الكرة محمد صلاح.

وطبقا لتقرير نشره موقع “ديلي ميرور” اليوم، فإن “كيلر”، التي أثارت مؤخرا ضجة كبيرة، بعدما زعمت أنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل لاعب كرة القدم المصري “عمرو وردة”، ادعت أنها تلقت آلاف الرسائل المسيئة، بسبب دعم “صلاح” ومطالبته بعودة “وردة” إلى تشكيلة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

وقالت “كيلر” إنها تخشى أن تتعرض للهجوم إذا عادت إلى مصر، بعدما تدخل نجم ليفربول، الذي كان من بين اللاعبين الذين أدانوا تصرف “وردة”، لكنه رفض عقابه بالإقصاء من اللعب ضمن المنتخب المصري.

وبعد الواقعة كتب “صلاح” على تويتر: “يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام، وهذه ثوابت مقدسة، لكن أعتقد أيضا أن كثيرين ممن يرتكبون الأخطاء، يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل، ولا يجب أن يتم إرسالهم مباشرة إلى المشنقة.. نحتاج أن نؤمن بالفرص الثانية.. نحتاج إلى الإرشاد والتثقيف.. العزل ليس حلاً”.

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وبالفعل بعد رسائل الدعم الكبيرة التي أعقبت اعتذار “وردة” الرسمي من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الخاصة بفيس بوك، تم استدعاء اللاعب إلى المنتخب مرة أخرى اليوم رسميا.

وتقول عارضة الأزياء التي عاشت في دبي لمدة سبع سنوات، بعد هجرتها من مصر، إنها منذ إعلان “صلاح” دعمه لـ”وردة”، تلقت رسائل مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جعلتها تشعر بالخطر، ولذا فلن تتمكن من العودة إلى مصر وزيارة عائلتها.