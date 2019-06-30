أبو يكشف سر نجاح حسين الجسمي في الوطن العربي

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الفنان المصري “أبو” صاحب أغنية “3 دقات” الشهيرة، محبيه عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة ظهر من خلالها بجانب النجم الإماراتي حسين الجسمي.

وكشف “أبو” من خلال تعليقه على الصورة عن سر نجاح حسين الجسمي الكبير بالوطن العربي.

وعلق “أبو” على الصور التي تم التقاطها بالعاصمة الروسية موسكو قائلا: “من أنقي وأرقى الناس اللي قابلتها، سر نجاحه وحب الناس له وسر جمال فنه هو أخلاقه وشخصيته.. اتشرفت بمعرفتك وصداقتك”، ورد عليه حسين الجسمي قائلا: “تشرفت بك حبيبنا”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة التقطت في المغرب، على هامش فعاليات “مهرجان موازين إيقاعات العالم” لهذا العام.