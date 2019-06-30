شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناير: فيلم "العنكبوت" لـ السقا فكرته جديدة على السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حاليا السيناريست محمد ناير جلسات عمل مكثفة من أجل التحضيرات النهائية لفيلم "العنكبوت" الذى يشارك فى بطولته الفنان أحمد السقا ومن إخراج احمد نادر جلال ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة.

محمد ناير قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أحداث الفيلم تعتمد على الاكشن والإثارة بفكرة مختلفة وجديدة على السينما المصرية خاصة أن بطله نجم كبير حققت أعماله نجاحا كبيرا كما أن هناك عاملا آخر وهو وجود مخرج له بصمة كبيرة بحجم نادر جلال ويتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور لدى طرحه فى السينمات .

يذكر أن آخر أفلام السقا "هروب اضطرارى" بطولة الفنان أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، روجينا، دينا الشربينى، محمد فراج، أحمد زاهر، باسم سمرة ومحمد شاهين وآخرين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.