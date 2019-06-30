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شمس الكويتية تنتهى من تسجيل أغانى ألبومها الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة شمس الكويتية من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، المُنتظر طرحه الفترة المقبلة، ومن ضمن  أغنيات الألبوم " كهربا"، من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع إسلام لوما، وهندسة وميكس محمد عبد العظيم.

وهناك أغنية أخرى بعنوان "اسلكوا"، كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع إسلام لوما، وهندسة صوت وماستر محمد عبد العظيم، حسبما أكد الملحن عصام شعبان لـ"الخليج 365".

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من ناحية أخرى تشارك شمس بعمل دويتو غنائى جديد مع محمد نور يحمل اسم "نوروشمس"، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان محمد نور.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة  شمس هو المسلسل السعودي الكوميدى "عوض أبا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني ،حبيب الحبيب ،عبد المجيد الرهيدي ، تأليف خلف الحربي ،اخراج أوس الشرقي .

 

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