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شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الانتقادات.. كليب "press" يحصد أكثر من 16.5 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من إثارة النجمة العالمية كاردي بي الجدل بكليبها الاخير " press " إلا أن العمل استطاع ان يحقق نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيدديو الشهير " يوتيوب" ، فقد وصلت نسبة مشاهدته خلال يومين لأكثر من 16.5 مليون مشاهدة .
و ما فاجأ محبي و عشاقي كاردي بي أن العمل وصفه موقع " cnn " أنه اكثر عمل قدمته كاردي بي " مشين " منذ ظهورها علي الساحة الغنائية ، و ذلك يرجع لظهور كاردي بي عارية بالعمل و هو ما فاجأ الكثيرين ، إضافة إلى عدد من المشاهد التي لاقت انتقادا كبيرا منها إحدى مشاهد الكليب ظهرت بها المغنية الشابة خلال استجوابها تظهر استهزائها بالمسئولين و تضع قدميها علي المنصة ، اضافة إلى انفعالها بأحد المشاهد فى المحكمة .
وجاء إطلاق كاردي بي للكليب بعد يوم واحد من تأكيد مغنية الراب الشهيرة بأنها غير مذنبة في التهم الناجمة عن شجار في ناد للتعري في نيويورك في أغسطس الماضي.
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