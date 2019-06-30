أنغام أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت المطربة أنغام لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت أنغام في الصور بإطلاله أنيقة، ارتدت فستانا من اللون الأبيض والأسود، وحازت الصور إعجاب جمهورها. وتستعد أنغام لإحياء حفلا غنائيا بمشاركة الفنان محمد عبده، بمدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية، 10 يوليو القادم.

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