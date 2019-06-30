​لاميتا فرنجية بالأبيض في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت "لاميتا" في الصور بإطلالة مميزة مرتدية ملابس كاجوال بيضاء في لبنان، وترتدي نظارة شمس، ونالت الصور إعجاب الجمهور. آخر الأعمال التي قدمتها لاميتا في مصر، فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة عدد من الفنانين من بينهم رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

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