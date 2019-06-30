شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحيى حفلا غنائيا فى سوريا 13 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة، حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان "ليالى قلعة دمشق" فى سوريا، وتحديدا يوم الخميس الموافق 13 يوليو، ومن المقرر أن تشدو بأجمل أغنياتها خلال الحفل الذى سيحضره عدد كبير من محبيها.

فى جانب آخر شاركت المطربة اللبنانية كارول سماحة جمهورها عبر "تويتر" وطرحت البرومو الدعائي الرسمي لفيلم "بالصدفة" الذي يعد أول أعمالها السينمائية، وظهرت فى البرومو وغلب عليها الغموض والإثارة، ولكن بدون توضيح طبيعة أحداث الفيلم، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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ويشارك في بطولة الفيلم، بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصرى، من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.