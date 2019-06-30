شكرا لقرائتكم خبر عن السقا وأشرف زكى يقدمان العزاء لأسرة محمد أبو الوفا بقصر ثقافة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد السقا، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية يلازمه الفنانون علاء قوقة الدكتور بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ومنير مكرم وحسان العربى، على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير الراحل محمد أبو الوفا بالفيوم، حيث أقامت الأسرة عزاء الراحل بقصر الثقافة هناك منذ قليل.

وكان الفنان الراحل محمد أبو الوفا قد رحل عن الحياة صباح اليوم السبت بعد صراع قصير مع المرض، حيث تواجد على مدار الفترة الماضية داخل مستشفى الفيوم العام، وفشلت النقابة فى نقله لمستشفى القوات المسلحة بالقاهرة لخطورة حالته الصحية والتى أجبرتهم على عدم نقله.

ويعد الفنان محمد أبو الوفا من الفنانين الذين لمع نجمهم على مدار الـ5 سنوات الأخيرة، بداية من مسلسلات مثل "بدون ذكر أسماء"، للكاتب الكبير وحيد حامد، والمخرج تامر محسن، من بطولة روبى، و"ابن حلال"، للنجم محمد رمضان، من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، و"ذهاب وعودة"، للنجم أحمد السقا، من تأليف عصام يوسف، وإخراج أحمد شفيق، و"عائلة الحاج نعمان"، مع الفنانين صلاح عبد الله وأحمد بدير وتيم حسن، للكاتب مجدى صابر، وإخراج أحمد شفيق، و"يونس ولد فضة "، للنجم عمرو سعد، والكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج أحمد شفيق.

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وكان لأبو الوفا عدة مشاركات سينمائية ليست بالكثيرة ولكنها محطات مهمة ومتميزة مثل فيلم "شد أجزاء"، للنجمين محمد رمضان وياسر جلال، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج حسين المنباوى، و" الجزيرة"، للنجم أحمد السقا، من تأليف محمد وخالد دياب، للمخرج شريف عرفة، هذا بالإضافة إلى فيلم "حليم"، أخر أعمال النجم الراحل أحمد زكى، للمخرج شريف عرفة، حيث جسد دور الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وكان هذا الفيلم بمثابة التجربة التمثيلية الأولى فى حياته أمام شاشة السينما أو حتى الدراما التليفزيونية.