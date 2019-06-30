فيفي عبده تفاجىء متابعيها بلوك جديد وصاخب!

كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 05:52 صباحاً - فاجأت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة ظهرت فيها بلوك صاخب.. فقد ظهرت فيفي عبده بمكياج صاخب ارتكز على الألوان الغامقة، وبدت بطلاء شفاه غامق باللون البنى ورسمة عين كشفت عن جمال عيونها. وارتدت فيفى عبده بلوزة سوداء، حيث اعتمدت فى هذه الإطلالة على الألوان الغامقة، على عكس ما تظهر فى الكثير من الأحيان. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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