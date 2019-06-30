شاهد.. شهد الياسين تنشر لقطات جديدة من حفل زفافها

كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 05:52 صباحاً - نشرت الفنانة العراقية شهد الياسين لقطات جديدة من حفل زفافها الذي احتفلت به اول من امس وذلك عبر حسابها على انستغرام.
في البداية نشرت شهد الياسين صور وفيديوهات لفستان زفافها وعلقت شاكرة المصمم جسميكو قائلة: “شكر خاص للمصمم العالمي المبدع الي كانت طلتي الجميله ليلة عرسي من تصميمه الرائع المصمم يوسف الجسمي جسميكو جزيل الشكر لأنك كنت مهتم بأدق التفاصيل من نفنوف العرس والطرحه وحرصت على إنك تطلعني بأجمل طله راقيه “.
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